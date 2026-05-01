IA i colossi tech puntano a 725 miliardi | sale la sfida ai costi

Le principali aziende tecnologiche stanno investendo circa 725 miliardi di dollari in intelligenza artificiale entro il 2026. Le società, tra cui alcune delle più grandi del settore, hanno annunciato piani di spesa considerevoli per sviluppare e ampliare le proprie capacità nell’ambito dell’IA. Questa cifra rappresenta un aumento significativo rispetto agli investimenti precedenti e riflette l'importanza crescente di questa tecnologia nel mercato digitale.

? Cosa sapere Google, Amazon, Microsoft e Meta pianificano 725 miliardi di dollari per l'IA nel 2026.. L'aumento dei costi hardware spinge verso nuovi modelli di pagamento basati sull'effettivo utilizzo.. Google, Amazon, Microsoft e Meta pianificano di investire complessivamente 725 miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale durante il 2026, segnando un balzo del 77% rispetto ai 410 miliardi registrati lo scorso anno. Questa corsa agli armamenti tecnologici vede le quattro grandi aziende impegnate in una spesa massiccia per infrastrutture, chip e data center, dopo aver già impegnato 130 miliardi di dollari solo nel primo trimestre dell’anno in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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