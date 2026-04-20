Pensioni cause di servizio e vittime del dovere | confronto del Sap Brindisi con i vertici nazionali

Nella città di Brindisi, rappresentanti sindacali hanno incontrato i vertici nazionali per discutere di pensioni, cause di servizio e tutele per le vittime del dovere. L'iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine, che hanno affrontato questioni legate alle condizioni di servizio e ai diritti previdenziali. L'incontro si è concentrato su aspetti pratici e normativi relativi alle categorie interessate.

BRINDISI – Un momento di approfondimento e confronto su temi cruciali per le donne e gli uomini in divisa: pensioni, cause di servizio e tutele per le vittime del dovere. È questo il focus del convegno organizzato dal Sap Brindisi, che ha visto la partecipazione del segretario nazionale Vito.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Nuovi vice ispettori del Sap in servizio a Crotone: inizio attività con focus sulla sicurezza localeA Crotone, alle 9 del mattino di lunedì 4 febbraio 2026, il portone della Questura si è aperto su un nuovo capitolo della sicurezza locale. Cassazione: sì ai benefici per i figli di vittime del dovereLa Corte di Cassazione ha stabilito un principio giuridico fondamentale che estende i benefici previdenziali per le vittime del dovere anche ai figli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Pensione privilegiata per causa di servizio: quale pensioni e benefici?Sono un poliziotto riformato per inabilità al ruolo con 29 anni di contributi più 5 di scivolo: quale pensione avrò con l’invalidità per causa di servizio? A quanto ammonterebbe e quali diritti mi ... pmi.it Pensione anticipata Legge 335: come funziona la causa di servizio nella PALa pensione di inabilità per i dipendenti pubblici, disciplinata dall’articolo 2, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che i lavoratori iscritti alle forme di previdenza esclusive dell ... pmi.it