Pensioni Inps | dal cedolino di marzo scatta la riduzione IRPEF al 33% in arrivo anche gli arretrati di inizio anno
L’Inps ha annunciato che dal cedolino di marzo le pensioni subiranno una riduzione dell’IRPEF al 33%. La notizia arriva con qualche mese di ritardo, ma in breve tempo saranno disponibili anche gli arretrati relativi all’inizio dell’anno. L’ente ha già avviato le procedure tecniche per mettere in pratica le nuove regole stabilite dalla legge di bilancio 2026, pubblicata alla fine dello scorso dicembre.
L'INPS ha comunicato, attraverso una nota ufficiale pubblicata lo scorso 6 febbraio, l'avvio delle operazioni tecniche necessarie per rendere operative le nuove disposizioni contenute nella legge di bilancio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Da marzo l'Inps applicherà il taglio della seconda aliquota Irpef sulle pensioni.
