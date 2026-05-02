Pensione da cieco assoluto ma guidava l’auto Individuato dalla Finanza | sequestro da oltre 104mila euro

Un uomo percepiva una pensione di invalidità civile e un’indennità di accompagnamento come cieco assoluto, ma le verifiche delle forze di polizia hanno accertato che era in grado di muoversi autonomamente e di guidare l’auto. Per questa ragione, è stato sequestrato un patrimonio di oltre 104mila euro. L’indagine ha portato alla scoperta di questa discrepanza tra lo stato di invalidità dichiarato e le capacità effettive dell’uomo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Percepiva dal 2018 la pensione di invalidità civile e l’ indennità di accompagnamento come “cieco assoluto”, ma secondo gli accertamenti era in grado di muoversi autonomamente e anche di guidare. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 104.000 euro, emesso dal Gip del Tribunale di Velletri, nei confronti di un sessantenne. Le indagini dopo la richiesta del pass disabili. L’attività investigativa è stata condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro insieme alla Polizia Locale di un Comune dei Castelli Romani, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Pensione da cieco assoluto, ma guidava l’auto. Individuato dalla Finanza: sequestro da oltre 104mila euro Notizie correlate Guidava un Suv da “cieco assoluto” ma non era un “furbetto” ai danni dello StatoMonza, 15 febbraio 2026 - Prendeva una pensione di invalidità per cecità assoluta ma era stato visto camminare da solo, attraversare la strada e... Leggi anche: Guidava senza patente un'auto priva di assicurazione: sequestro e multa di oltre 7mila euro Una raccolta di contenuti Pensione di inabilità: a 67 anni serve la domanda per passare a quella di vecchiaiaPercepisco una pensione di inabilità e il prossimo aprile compirò 67 anni raggiungendo i requisiti per la pensione di vecchiaia. Devo fare una domanda all’INPS per convertire da pensione di inabilità ... msn.com Cosa succede alla pensione di inabilità una volta arrivati a 67 anni?Dalla pensione di inabilità alla pensione di vecchiaia a 67 anni ma senza l'automatismo tipico del passaggio all'Assegno Sociale. investireoggi.it