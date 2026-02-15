Guidava un Suv da cieco assoluto ma non era un furbetto ai danni dello Stato

A Monza, un uomo che riceveva una pensione di invalidità per cecità assoluta è stato sorpreso mentre camminava da solo, attraversava la strada e guidava un Suv, nonostante la sua condizione. La sua presenza al volante ha sorpreso molti, considerando che dovrebbe essere totalmente cieco. La scoperta mette in discussione la sua reale condizione e solleva dubbi sulla gestione delle pensioni di invalidità.

Monza, 15 febbraio 2026 - Prendeva una pensione di invalidità per cecità assoluta ma era stato visto camminare da solo, attraversare la strada e addirittura mettersi al volante di un Suv. Un comportamento forse folle, senza dubbio imprudente, ma l'uomo, un pakistano residente in Brianza, non era un "furbetto" ai danni dello Stato. Il Tribunale di Monza l'ha assolto dalle accuse di truffa, falso e riciclaggio. Dopo un anno trascorso tra carcere e arresti domiciliari e il sequestro di conti correnti, denaro, orologi e gioielli. I fatti contestati risalgono al 2021. L’imputato, amministratore di numerosi punti vendita in centri commerciali del Nord Italia, arriva al pronto soccorso per una brutta caduta, la seconda in pochi mesi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Si ipotizza una possibile fuga di John Elkann, coinvolto in un’inchiesta per truffa ai danni dello Stato, con destinazioni come New York o Parigi.

John Elkann, CEO di Exor, è stato imputato coattivamente per dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità Agnelli e la residenza di nonna Marella.

