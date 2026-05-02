Pensavo ci fosse qualcosa che non andava in me | il cruciverba impossibile del New York Times Magazine manda nel panico gli enigmisti
Un cruciverba definito “impossibile” dal New York Times Magazine ha causato grande frustrazione tra gli appassionati di enigmistica. Il puzzle, descritto come particolarmente difficile, ha spinto molti a tentare più volte senza riuscire a completarlo. La sfida ha attirato l’attenzione di chi si dedica con passione a questo tipo di giochi, ricordando le difficoltà incontrate durante i compiti scolastici di matematica o di altri esercizi di logica.
Vi ricordate quando a casa sbagliavamo i compiti di matematica e, dopo mille tentativi, finivamo per dire ‘avrà sbagliato il libro’? Agli appassionati lettori del New York Times è accaduto esattamente l’opposto: si sono arrovellati per il cruciverba del 18 aprile senza poter immaginare che dietro potesse esserci un errore. E, invece, c’era. A raccontare quanto accaduto è stato il magazine Vulture. Nel famoso cruciverba del giornale c’era infatti una definizione mancante, la 5 orizzontale. Un errore che rendeva il gioco semplicemente irrisolvibile. Come racconta anche Rivista Studio, la conferma è arrivata solo in serata, quando il giornale ha ammesso che “il cruciverba nell’edizione cartacea del New York Times Magazine contiene una griglia che non corrisponde agli indizi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie correlate
Leggi anche: In un’intervista al "New York Times Magazine", l’attrice ha raccontato nel dettaglio la notte in cui sua madre uccise suo padre
Bagnaia sconcertato dalla sua nuova Ducati nel GP di Thailandia: “Dopo i test pensavo fosse impossibile”Dopo un inverno promettente e test convincenti, Bagnaia si ritrova in difficoltà nel GP di Thailandia: fuori dalla Q2, costretto a rimontare e...