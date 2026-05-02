Un cruciverba definito “impossibile” dal New York Times Magazine ha causato grande frustrazione tra gli appassionati di enigmistica. Il puzzle, descritto come particolarmente difficile, ha spinto molti a tentare più volte senza riuscire a completarlo. La sfida ha attirato l’attenzione di chi si dedica con passione a questo tipo di giochi, ricordando le difficoltà incontrate durante i compiti scolastici di matematica o di altri esercizi di logica.

Vi ricordate quando a casa sbagliavamo i compiti di matematica e, dopo mille tentativi, finivamo per dire ‘avrà sbagliato il libro’? Agli appassionati lettori del New York Times è accaduto esattamente l’opposto: si sono arrovellati per il cruciverba del 18 aprile senza poter immaginare che dietro potesse esserci un errore. E, invece, c’era. A raccontare quanto accaduto è stato il magazine Vulture. Nel famoso cruciverba del giornale c’era infatti una definizione mancante, la 5 orizzontale. Un errore che rendeva il gioco semplicemente irrisolvibile. Come racconta anche Rivista Studio, la conferma è arrivata solo in serata, quando il giornale ha ammesso che “il cruciverba nell’edizione cartacea del New York Times Magazine contiene una griglia che non corrisponde agli indizi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo ci fosse qualcosa che non andava in me”: il cruciverba “impossibile” del New York Times Magazine manda nel panico gli enigmisti

Notizie correlate

Leggi anche: In un’intervista al "New York Times Magazine", l’attrice ha raccontato nel dettaglio la notte in cui sua madre uccise suo padre

Bagnaia sconcertato dalla sua nuova Ducati nel GP di Thailandia: “Dopo i test pensavo fosse impossibile”Dopo un inverno promettente e test convincenti, Bagnaia si ritrova in difficoltà nel GP di Thailandia: fuori dalla Q2, costretto a rimontare e...