Bagnaia sconcertato dalla sua nuova Ducati nel GP di Thailandia | Dopo i test pensavo fosse impossibile

Dopo un inverno di test positivi, Bagnaia ha affrontato il Gran Premio di Thailandia con difficoltà. La sua nuova Ducati si è rivelata diversa da quanto atteso, portandolo a uscire dalla Q2 e a dover rimontare durante la gara. Problemi di trazione e gestione delle gomme hanno limitato le sue possibilità di spinta, lasciandolo sconcertato.

Bagnaia lontano dai migliori nel Gp di Thailandia: inizia male l'ultimo anno in Ducati, ma la sua futura moto Aprilia volaOtto punti in due gare con due anonimi noni posti nella Sprint Race e nella gara lunga del Gran Premio della Thailandia, la prima prova del Mondiale...

Schiacciante vittoria di Marco Bezzecchi nel GP di Thailandia! Ducati a picco: foratura per Marquez, Bagnaia inermeMarco Bezzecchi si mette alle spalle la delusione per la caduta della Sprint e vince in scioltezza il Gran Premio di Thailandia 2026, evento...

La reazione di Bagnaia al fumo che esce dalla sua Ducati: gli mostrano il video dopo la garaBagnaia ha concluso la sua gara con del fumo che fuoriusciva dalla sua Ducati, un problema che per fortuna non lo ha fermato: dopo la corsa ha rivisto le immagini. Leggi le notizie in tempo reale. fanpage.it

Tutto finito: Bagnaia subito via dalla Ducati!Momento durissimo per il campione italiano Pecco Bagnaia. Gli ultimi rumors sono preoccupanti ed i fan sono in apprensione. Un momento nero e neanche l’aria di casa è riuscito a risollevarlo. Pecco ... diregiovani.it