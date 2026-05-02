Pedopornografia online tre persone arrestate e 3 indagate | hanno tra i 40 e i 60 anni

La Polizia di Stato ha arrestato tre persone tra i 40 e i 60 anni e iscritto nel registro tre altre indagate nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online. L’attività, svolta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online, è stata finalizzata al monitoraggio del dominio cibernetico per la tutela dei minori.

La Polizia di Stato nell’ambito dell’attività di monitoraggio del dominio cibernetico a tutela dei minori, ha condotto, attraverso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.).🔗 Leggi su Parmatoday.it

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#attentialletruffe Arriva tramite e-mail, a firma del #capodellaPolizia, un avviso in cui si viene minacciati di arresto per pedopornografia online e in seguito chiesto denaro per evitare il procedimento. poliziadistato.it/articolo/32686… #essercisempre #30aprile20 x.com