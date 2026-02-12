Genova tre persone arrestate | così hanno supportato la latitanza di Pasquale Bonavota

I Carabinieri di Genova hanno arrestato tre persone e ne hanno perquisite altre nove. La banda aiutava il latitante Pasquale Bonavota a sfuggire alla giustizia. Le indagini hanno scoperto un sistema di supporto che coinvolgeva più soggetti, tutti ora sotto accusa.

È di tre persone arrestate e nove perquisizioni il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina su ordine del GIP del Tribunale di Genova, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arrestati sono accusati di favoreggiamento personale aggravato dal metodo mafioso, per aver supportato la latitanza di Pasquale Bonavota, esponente apicale della ‘ndrangheta. Operazione coordinata tra più province Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione dei Comandi Provinciali di Catanzaro e Reggio Calabria, che hanno fornito supporto esecutivo agli uomini del ROS. 🔗 Leggi su Virgilio.it

I carabinieri del Ros hanno arrestato tre persone che aiutavano il super latitante Pasquale Bonavota.

