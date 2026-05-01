Pedopornografia in rete | scattano le manette per tre persone tra cui un modenese

La Polizia ha arrestato in flagranza di reato tre persone e denunciato altre tre a piede libero in Emilia-Romagna nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online. Le indagini hanno riguardato la diffusione e la detenzione di materiale pedopornografico sul web. Tra gli arrestati c’è anche un residente nella provincia di Modena. L’operazione ha coinvolto diverse città della regione.

È di tre persone arrestate in flagranza di reato e di altre tre denunciate a piede libero per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia online svolta dalla Polizia in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna.Gli indagati, fa sapere.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Ucraina, attacco russo a Kharkiv: morte quattro persone tra cui tre bambiniUn attacco russo sulla città ucraina di Kharkiv ha ucciso quattro persone, tra cui tre bambini, ha detto mercoledì il servizio statale di emergenza... Monossido di carbonio fuoriesce da una caldaia, tre persone tra cui un 22enne in ospedaleI vigili del fuoco sono intervenuti per un'emergenza all'interno di una casa di Palestrina, dove c'è stata la fuoriuscita di monossido di carbonio da...