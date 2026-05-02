PD Messina | Hyerace denuncia l’abuso delle liste elettorali

Un candidato del Partito Democratico di Messina ha denunciato l’abuso delle liste elettorali, chiedendo chiarimenti su come alcune liste siano riuscite a evitare la raccolta delle firme. La denuncia si concentra su 14 liste che, secondo quanto riferito, avrebbero ottenuto il privilegio di non presentare i firmatari necessari per la candidatura. La questione riguarda le modalità di presentazione delle liste e le eventuali irregolarità nelle procedure.

? Cosa scoprirai Come possono 14 liste evitare la raccolta delle firme?. Chi ha ottenuto il privilegio di non presentare i firmatari?. Perché la strategia di Sud Chiama Nord rischia di annullare le elezioni?. Quali conseguenze legali attendono i comuni coinvolti dopo i ricorsi?.? In Breve Sud Chiama Nord presenta 14 liste senza raccolta firme tra Messina e Milazzo.. Valentina Martino riceve la richiesta di intervento per le zone di Barcellona Pozzo di Gotto.. Il PD teme ricorsi per revisione seggi o ripetizione voto nei comuni coinvolti.. Hyerace cita il precedente di Giardini Naxos per contestare l'uso delle norme.. Armando Hyerace ha convocato la Direzione provinciale del Partito Democratico questa sera per denunciare una violazione delle norme democratiche avvenuta tra Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PD Messina: Hyerace denuncia l’abuso delle liste elettorali Notizie correlate Messina, Hyerace (Pd) a StrettoWeb: “sì al Campo LargoIl Partito Democratico messinese punta a un campo largo in vista delle prossime elezioni comunali, una strategia resa più urgente dalle dimissioni... Pd Messina: alleanza con De Luca? Hyerace: “Mai!La direzione provinciale del Partito Democratico a Messina ha chiuso definitivamente ogni possibilità di alleanza con il movimento Sud chiama Nord... Panoramica sull’argomento Messina, il Pd non le manda a dire: Sud Chiama Nord viola le regole democraticheQuanto accaduto tra Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo non è una polemica elettorale, ma una violazione consapevole delle regole democratiche. Anche i fatti di Giardini Naxos confermano un ... strettoweb.com Messina, le firme non raccolte e le liste di ScN. L'attacco del Pd: Altro che pluralismo. È un truccoAnche il Partito democratico prende posizione sulla vicenda dei simboli sulle schede di Sud chiama Nort e lo fa, in modo netto, con il suo segretario provinciale, Armando Hyerace, secondo il quale «sc ... messina.gazzettadelsud.it