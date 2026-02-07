Messina Hyerace Pd a StrettoWeb | sì al Campo Largo

Il Partito Democratico di Messina vuole unire le forze per le prossime elezioni comunali. Hyerace, segretario provinciale del Pd, dice che la crisi politica in città è evidente dopo le dimissioni del sindaco Basile. La strategia del partito è puntare su un campo largo, coinvolgendo più forze politiche per affrontare il futuro amministrativo.

Il Partito Democratico messinese punta a un campo largo in vista delle prossime elezioni comunali, una strategia resa più urgente dalle dimissioni del sindaco Federico Basile, un atto che secondo il segretario provinciale del Pd, Armando Hyerace, certifica la profonda crisi politica che attanaglia la città. Le dichiarazioni di Hyerace, rilasciate a ** nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio 2026, delineano una fase di interlocuzione intensa con tutte le forze del centrosinistra, inclusa Azione, per la costruzione di una coalizione ampia e la selezione di un candidato sindaco condiviso. L’uscita di scena di Basile, avvenuta dopo oltre due mesi di incertezze e rinvii, è interpretata dal Pd come una resa politica e istituzionale, un sintomo della difficoltà di governare senza una solida maggioranza consiliare, pur contestando la narrazione di una reale assenza di sostegno in aula.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel contesto politico italiano, il rapporto tra M5s e Partito Democratico si fa sempre più complesso.

In vista delle elezioni provinciali di fine febbraio, si delinea un nuovo spazio politico alternativo al PD, con quattro sindaci che si candidano.

