Venezia comizio in bengalese | polemica sulla candidata del PD

A Venezia, una candidata del Partito Democratico ha tenuto un comizio in lingua bengalese, suscitando reazioni contrastanti tra i cittadini. L'evento ha portato all'attenzione questioni legate alla rappresentanza delle comunità straniere e alla presenza di gruppi etnici nel territorio veneziano. La discussione si è concentrata sulla compatibilità della comunicazione politica con le diverse realtà sociali della città. La vicenda ha generato commenti e prese di posizione da parte di alcune forze politiche e residenti.

? Cosa sapere A Venezia la candidata PD Miah Rhitu tiene un comizio in lingua bengalese.. L'evento scatena polemiche sulla rappresentanza e sulla coesione sociale del territorio veneziano.. A Venezia, in occasione delle imminenti elezioni per il consiglio comunale, la candidata Miah Rhitu ha tenuto un discorso in lingua bengalese davanti a una platea composta esclusivamente da persone non italiane. L’evento elettorale avvenuto nella città lagunare ha acceso un dibattito sulla rappresentanza e sull’identità del territorio, dopo che precedentemente erano stati distribuiti volantini con riferimenti religiosi islamici. La candidata, che punta a...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, comizio in bengalese: polemica sulla candidata del PD Notizie correlate Leggi anche: Pd, a Venezia comizio elettorale in bengalese Elezioni, è polemica sul “blocco” bengalese candidato a Venezia: “Strumentalizzazione del Pd”Il caso del “blocco” bengalese candidato con il Partito democratico a Venezia sta facendo discutere. Altri aggiornamenti Si parla di: Venezia: su volantino elettorale PD invocazione ad Allah in bengalese. Il comizio elettorale del Pd? Adesso si fa pure in bengaleseDopo i volantini in nome di Allah, continua l'islamizzazione del Partito democratico. A Venezia la candidata fa il comizio nella sua lingua ... msn.com A Venezia volantini del Pd in bengalese. Ma quale integrazione?Venezia. Volantini Pd in bengalese. Ma quale integrazione? Il problema tocca il tema della concessione della cittadinanza italiana ... giornaleadige.it