Venezia comizio in bengalese | polemica sulla candidata del PD

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Venezia, una candidata del Partito Democratico ha tenuto un comizio in lingua bengalese, suscitando reazioni contrastanti tra i cittadini. L'evento ha portato all'attenzione questioni legate alla rappresentanza delle comunità straniere e alla presenza di gruppi etnici nel territorio veneziano. La discussione si è concentrata sulla compatibilità della comunicazione politica con le diverse realtà sociali della città. La vicenda ha generato commenti e prese di posizione da parte di alcune forze politiche e residenti.

? Cosa sapere A Venezia la candidata PD Miah Rhitu tiene un comizio in lingua bengalese.. L'evento scatena polemiche sulla rappresentanza e sulla coesione sociale del territorio veneziano.. A Venezia, in occasione delle imminenti elezioni per il consiglio comunale, la candidata Miah Rhitu ha tenuto un discorso in lingua bengalese davanti a una platea composta esclusivamente da persone non italiane. L’evento elettorale avvenuto nella città lagunare ha acceso un dibattito sulla rappresentanza e sull’identità del territorio, dopo che precedentemente erano stati distribuiti volantini con riferimenti religiosi islamici. La candidata, che punta a...🔗 Leggi su Ameve.eu

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