Pazienti palpeggiati durante le visite medico chiede il patteggiamento

Il prossimo 28 maggio, la giudice dell’udienza preliminare deciderà se accogliere la richiesta di patteggiamento presentata da un medico infettivologo di un ospedale di Padova, coinvolto in un procedimento penale. Il professionista è accusato di aver palpeggiato quattro pazienti durante le visite mediche. La vicenda è stata oggetto di indagini e si trova ora davanti al giudice per una possibile soluzione alternativa al processo.

Sarà la giudice dell’udienza preliminare Laura Alcaro, il prossimo 28 maggio, a decidere se accogliere la richiesta di patteggiamento avanzata da un medico infettivologo dell’ospedale di Padova, finito sotto inchiesta con l’accusa di aver palpeggiato quattro pazienti durante alcune visite. La.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Trento, medico sotto indagine: abusi sistematici durante le visite Dottoressa registra i pazienti durante le visite: il Garante della privacy la multa per 7 mila euroUna dottoressa dell'Ulss Vicenza è stata sanzionata dal Garante della privacy per aver registrato i pazienti durante le visite. Contenuti di approfondimento Si parla di: Pazienti palpeggiati durante le visite, medico chiede il patteggiamento. Medico palpeggia quattro pazienti durante le visite: il dottore vuole il patteggiamento. Le decisione del giudice a fine maggioPADOVA - Se un anno e 10 mesi di reclusione (con la pena sospesa) sono congrui all'accusa di aver palpeggiato quattro pazienti che si erano rivolti a lui in qualità di medico, lo ... ilgazzettino.it Medico palpeggia i pazienti durante le visite. Respinto il ricorso: resta sospeso dal lavoro. Quattro uomini lo accusano di violenza sessualePADOVA - Resta sospeso dal lavoro in ospedale il medico infettivologo indagato dalla Procura per violenza sessuale dopo le accuse – simili nei fatti ma distinte nei tempi – fatte nei suoi confronti da ... ilgazzettino.it