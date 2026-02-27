Dottoressa registra i pazienti durante le visite | il Garante della privacy la multa per 7 mila euro

Una dottoressa dell'Ulss Vicenza è stata multata dal Garante della privacy con una sanzione di 7 mila euro per aver registrato i pazienti durante le visite. La decisione è arrivata a seguito di un'indagine sulle pratiche di registrazione durante gli incontri medici. La sanzione è stata comunicata ufficialmente dall'ente che tutela la privacy.

Una dottoressa dell'Ulss Vicenza è stata sanzionata dal Garante della privacy per aver registrato i pazienti durante le visite. Voleva tutelarsi dalle aggressioni verbali dei pazienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Garante Privacy, il tribunale annulla la multa record da 150mila euro a Report per il caso SangiulianoIl Tribunale di Roma ha annullato la multa con cui il Garante della Privacy aveva colpito Report: la Rai non dovrà pagare per aver mandato in onda... Caso Sangiuliano, Tribunale annulla multa da 150mila € data a Report dal Garante della Privacy: "Legittimo trasmettere l'audio"Ranucci ha inoltre aggiunto, in un post pubblicato sui social, che "i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i... Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Discussioni sull' argomento Dottoressa registra i dialoghi con i suoi pazienti: Per tutelarmi da minacce e offese. Multa di 7mila euro; Medico di base registra i pazienti. Viola la privacy, multato. Dottoressa registra i dialoghi con i suoi pazienti: «Per tutelarmi da minacce e offese». Multa di 7mila euroMonica Maria Ferrari, medico di base nel Vicentino, è finita nel mirino del Garante per la protezione dei dati personali per aver registrato conversazioni con i pazienti durante le visite. Lei sostien ... corrieredelveneto.corriere.it Dottoressa derubata in pasticceria. Portato via pure il telefono di lavoro. I pazienti: Non riusciamo a parlarleLe hanno rubato la borsa al bar mentre beveva un caffè al tavolo con le amiche. Vittima del furto, la dottoressa Anna Ida La Ruina, medico di base del quartiere Baragalla da otto anni, alla quale ... ilrestodelcarlino.it Dottoressa registra i dialoghi con i suoi pazienti: «Per tutelarmi da minacce e offese». Multata di 7mila euro x.com Monica Maria Ferrari, medico di base nel Vicentino, è finita nel mirino del Garante per la protezione dei dati personali per aver registrato conversazioni con i pazienti durante le visite. Lei sostiene di averli sempre avvisati prima - facebook.com facebook