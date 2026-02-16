Fiorello chiama Celentano per Sanremo | Il paese ha bisogno di te su quel palco solo tu puoi darci rassicurazioni

Fiorello ha chiamato Adriano Celentano a La Pennicanza, spiegando che il paese ha bisogno di lui sul palco di Sanremo. La sua richiesta deriva dalla convinzione che solo l’artista possa offrire ai cittadini una sensazione di serenità. In diretta, l’animateur ha insistito: gli italiani desiderano vedere Celentano in quella occasione.