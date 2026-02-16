Fiorello chiama Celentano per Sanremo | Il paese ha bisogno di te su quel palco solo tu puoi darci rassicurazioni
Fiorello ha chiamato Adriano Celentano a La Pennicanza, spiegando che il paese ha bisogno di lui sul palco di Sanremo. La sua richiesta deriva dalla convinzione che solo l’artista possa offrire ai cittadini una sensazione di serenità. In diretta, l’animateur ha insistito: gli italiani desiderano vedere Celentano in quella occasione.
Fiorello lancia un appello ad Adriano Celentano da La Pennicanza: "Gli italiani ti vogliono a Sanremo". Lo showman chiede al Molleggiato di tornare sul palco dell'Ariston per dare rassicurazioni al paese.🔗 Leggi su Fanpage.it
