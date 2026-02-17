A Varcaturo, un palo dell’illuminazione lungo via Ripuaria rischia di cadere dopo essere stato travolto da un'auto. I residenti della zona hanno segnalato la situazione alle autorità, preoccupati per la stabilità dell’installazione. La strada, molto frequentata, resta sotto osservazione mentre si attende un intervento immediato.

Segnalazione dei cittadini sulla fascia costiera di Giugliano: palo dell’illuminazione colpito da un veicolo rischia di crollare, necessario un intervento urgente. La segnalazione dalla fascia costiera. Un palo della pubblica illuminazione in bilico rappresenta un serio pericolo a Varcaturo, località della fascia costiera di Giugliano in Campania. La segnalazione è comparsa sul gruppo Facebook Licola – Varcaturo – Lago Patria, da tempo punto di riferimento per i cittadini che documentano criticità e situazioni di rischio sul territorio. Struttura danneggiata, rischio crollo. Secondo quanto riportato, il palo sarebbe stato urtato da un veicolo e risulta visibilmente inclinato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Varcaturo, palo della pubblica illuminazione pericolante su via Ripuaria

Questa mattina un palo della pubblica illuminazione è crollato in viale Ofanto, vicino a via Gioberti, a Foggia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.