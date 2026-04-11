Incidente in Via Coroglio | minorenne alla guida di un’auto a noleggio si schianta contro un palo dell’illuminazione

Questa notte alle 2:45, un'auto a noleggio condotta da un minorenne si è schiantata contro un palo dell'illuminazione in Via Coroglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno avviato le verifiche del caso. Nessuna altra vettura è stata coinvolta nell'incidente e non risultano feriti gravi. La strada è rimasta chiusa temporaneamente durante le operazioni di soccorso e rilievi.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa notte, alle 02:45, il personale della Polizia Locale di Napoli – U.O. Vomero è intervenuto in Via Coroglio a seguito di un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica vettura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un autoveicolo condotto da un giovane di 16 anni e con a bordo altri tre passeggeri, tutti minorenni, procedeva a velocità sostenuta quando il conducente ha perso il controllo del mezzo. L’impatto è avvenuto violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica, che è stato completamente abbattuto a causa della forza dell’urto. *Bilancio dei feriti e soccorsi* A seguito del sinistro, due dei quattro occupanti hanno riportato lesioni: • Il conducente (16 anni): trasportato all’Ospedale Cardarelli, ha ricevuto una prognosi di 5 giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente in Via Coroglio: minorenne alla guida di un’auto a noleggio si schianta contro un palo dell’illuminazione Roma, 23enne alla guida di un’auto a noleggio ignora l’alt e si schianta contro un autobusUn giovane di 23 anni, originario del Montenegro, è stato protagonista di un pericoloso episodio avvenuto nella tarda serata di ieri, 6 marzo, a Roma. L'auto si schianta contro un palo: ragazzo muore sul colpo, arrestato l'amico alla guidaUn ragazzo di 27 anni, Daniele Caratti, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, venerdì 23 gennaio, a...