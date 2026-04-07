Artemis II e il lato oscuro della Luna | i 4 astronauti dove non era arrivato nessuno – Il video

I quattro astronauti coinvolti nella missione Artemis II della NASA hanno recentemente sorvolato per la prima volta il lato nascosto della Luna. Si tratta di un'area che non è mai stata raggiunta prima da equipaggi umani. Durante il sorvolo, gli astronauti hanno attraversato uno spazio che rimane invisibile dalla Terra, aprendo nuove possibilità di esplorazione. È la prima volta che un equipaggio umano si avvicina così tanto a questa porzione del satellite naturale.

I quattro astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno effettuato un sorvolo del lato nascosto della Luna. Il passaggio ha rivelato una superficie lunare sottoposta a un bombardamento cosmico. Il sorvolo è durato in totale sei ore. E ha esplorato la parte di emisfero nascosto dell’unico satellite naturale della Terra. Gli astronauti hanno raccontato di lampi d’impatto che provenivano da meteore che si abbattevano sulla superficie lunare oscura e piena di crateri. Nel frattempo una ventina di scienziati in una sala conferenze adiacente al centro di controllo terrestre del Johnson Space Center della NASA a Houston hanno registrato in tempo reale i fenomeni. 🔗 Leggi su Open.online

Artemis II sorvola il lato oscuro della Luna: la diretta video della NasaDurante lo storico sorvolo del lato oscuro della Luna, raggiungeranno anche la massima distanza dalla Terra mai raggiunta dall'uomo, i quattro...

Artemis II nella storia, mai un equipaggio così lontano dalla Terra. Le immagini del viaggio verso il lato oscuro della Luna – Il videoDopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunto da un...

¡HOLA, LUNA! La increíble odisea de la Integrity (Día 5)

Temi più discussi: Il lato oscuro, quei 40 minuti senza contatti con la Terra; L'equipaggio dell'Artemis II raggiunge la massima distanza dalla Terra; Artemis II, il giorno del passaggio ravvicinato alla Luna; Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972.

Artemis II supera Apollo 13 e offre immagini inedite del lato nascosto della LunaArtemis II ha superato il primato di Apollo 13: gli astronauti hanno registrato immagini e audio, osservato un'eclissi solare visibile solo dallo spazio e catturato l'Earthrise ... notizie.it

Artemis II, blackout radio di 40 minuti durante il sorvolo del lato nascostoLa capsula Orion entrerà temporaneamente nell'ombra radio: l'equipaggio vedrà Terra e Luna ma resterà irraggiungibile per circa 40 minuti ... notizie.it

Artemis II, battuto il record dell'Apollo 13. Astronauti mai così lontani dalla Terra - facebook.com facebook

Dopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall'equipaggio della missione Apollo 13 del 1970. Sulla navetta Orion, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koc x.com