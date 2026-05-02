Un episodio di aggressione si è verificato sull’isola di Ponza, quando un bambino è stato morso da un cane. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, che hanno disposto anche l’intervento dell’elisoccorso. L’episodio ha attirato l’attenzione della comunità locale, che si è immediatamente attivata per gestire la situazione e prestare assistenza al minore. La vicenda si è verificata in un contesto di normale attività quotidiana sull’isola.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento immediato dei soccorsi. Un bambino è stato attaccato da un cane sull’isola di Ponza, in provincia di Latina. Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono arrivati tempestivamente i carabinieri per gestire la situazione e avviare i primi accertamenti. Dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due cani sarebbero usciti improvvisamente da un cancello. Uno dei due animali avrebbe poi aggredito il bambino, provocando momenti di forte tensione e preoccupazione tra i presenti. Trasporto d’urgenza in ospedale. Il piccolo è stato subito soccorso dai sanitari e, viste le condizioni, si è reso necessario il trasporto in eliambulanza verso una struttura ospedaliera per ricevere cure adeguate.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paura a Ponza, bambino aggredito da un cane: interviene l’elisoccorso

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