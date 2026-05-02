Nella giornata di oggi, sabato 2 maggio 2026, si è verificata una tragedia nel territorio della provincia di Sondrio. Un escursionista ha perso la vita durante un’escursione al Passo Suretta, un tratto montano noto per le sue asperità. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Caduta fatale durante un’escursione al Passo Suretta. Nella giornata di oggi, sabato 2 maggio 2026, una drammatica vicenda si è verificata tra le montagne della provincia di Sondrio. Un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato durante un’escursione nei pressi di Madesimo. L’impatto si è rivelato immediatamente fatale. L’incidente in quota durante una giornata di escursioni. Complice il bel tempo e il periodo festivo, molti appassionati avevano scelto di trascorrere la giornata all’aria aperta. Tuttavia, quella che doveva essere una normale uscita si è trasformata in tragedia: l’uomo è caduto mentre si trovava a circa 2.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Passo Suretta, tragedia in montagna a Madesimo: escursionista perde la vita

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