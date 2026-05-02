Madesimo escursionista di 50 anni perde la vita a 2.400 metri d’altezza

Un uomo di 50 anni è morto dopo essere caduto durante un'escursione sulle montagne di Madesimo. L’incidente è avvenuto a un’altitudine di circa 2.400 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, e le autorità stanno indagando sulle cause della caduta.

Madesimo (Sondrio), 2 maggio 2026 – Un escursionista di 50 anni è precipitato sulle montagne di Madesimo e ha perso la vita. L’incidente mortale sulle montagne lombarde si è verificato nel primo pomeriggio intorno alle 13,30 a circa 2.400 metri di quota nella zona del Passo Suretta, sopra il lago Montespluga. Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente, e se il cinquantenne si trovasse assieme ad altre persone. Si sono subito attivate le squadre di soccorso, che con l’ausilio dell’elicottero si sono attivate per il recupero del corpo. Allertati il Soccorso alpino, oltre ai mezzi specializzati della Guardia di Finanza e del 118. L’incidente mortale di oggi riapre il tema degli incidenti gravi, e spesso mortali, sui sentieri di montagna e in alta quota.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Madesimo, escursionista di 50 anni perde la vita a 2.400 metri d’altezza Notizie correlate Escursionista 20enne precipita per 30 metri e perde la vita davanti all’amicoUn volo di 30 metri lungo la parete sud della Punta Grohmann non ha lasciato scampo a un giovane alpinista altoatesino. Leggi anche: Precipita da sei metri d'altezza in cantiere e muore sul colpo a 50 anni Approfondimenti e contenuti Madesimo, escursionista di 50 anni perde la vita a 2.400 metri d’altezzaFra gli ultimi avvenuti in provincia di Sondrio, quello che si era verificato a Santa Caterina Valfurva lo scorso 20 marzo, quando un altro escursionista anch’egli cinquantenne era stato stroncato da ... ilgiorno.it Valanga a Madesimo, ritrovata nel lago Nero la motoslitta del quarto escursionista travolto. La sindaca: «È un 57enne di Rozzano»Si sono concentrate nel lago Nero le ricerche del quarto escursionista travolto dalla valanga scesa nel tardo pomeriggio di domenica sopra l’abitato di Madesimo, in alta Valchiavenna: «Si tratta di un ... milano.corriere.it