Tragedia sul Pizzo Tambò | escursionista precipita e perde la vita

Un escursionista è morto nel pomeriggio di sabato dopo essere caduto durante un'escursione in Valle Spluga, in provincia di Sondrio. L’incidente è avvenuto sul Pizzo Tambò, una vetta situata a circa 3.050 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare l’uomo. La zona è stata messa sotto sequestro dalle autorità competenti per le verifiche del caso.

Un uomo ha perso la vita lungo il pomeriggio di sabato in Valchiavenna, precisamente in Valle Spluga, dopo essere precipitato sul Pizzo Tambò (Madesimo), a quota 3050 metri. L’allertamento ha coinvolto la Stazione di Madesimo del Soccorso Alpino, intervenuta per il recupero.Sul posto è giunto.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Tragedia sul Pizzo Tambò, precipita e muore scialpinista italiano di 65 anniMadesimo (Sondrio) – Aveva 65 anni lo scialpinista italiano precipitato e deceduto sul Pizzo Tambò, a quota 3. Scialpinista italiano precipita nel vuoto sul Pizzo Tambò, salma avvistata dopo oreStava sciando a quota 3050 metri sul Pizzo Tambò, al confine tra Svizzera e Italia, quando è precipitato nel vuoto.