Passo dell' Aprica 23enne cade dalla moto | soccorso in codice rosso

Nella mattina di oggi, intorno alle 9.23, un giovane di 23 anni è caduto dalla moto lungo la statale 39 a Villa di Tirano, in direzione del Passo dell'Aprica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in codice rosso. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Paura nella mattinata di oggi, intorno alle 9.23, a Villa di Tirano lungo la statale 39, dove un motociclista di 23 anni è rimasto coinvolto in una caduta mentre percorreva la strada che dalla Valtellina porta al Passo dell'Aprica. Il giovane è stato soccorso in codice rosso non lontano.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Moncalieri, 23enne cade dall’ultimo piano del palazzo: soccorso sulla terrazza al primo piano, codice rosso Milano, ciclista 80enne cade in via Pisanello: soccorso in codice rossoUn malore improvviso ha trasformato una mattinata apparentemente ordinaria in via Pisanello, nella zona di San Siro a Milano, in un momento di...