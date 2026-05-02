Passaporto alle Poste ora si può fare in tutti gli uffici | costi e tempi

Da oggi è possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto in qualsiasi ufficio di Poste Italiane. La novità riguarda l’estensione del servizio a tutti gli sportelli, rendendo più accessibile questa operazione ai cittadini. I costi e i tempi di consegna rimangono invariati rispetto alle procedure precedenti, e non sono stati segnalati cambiamenti nelle modalità di pagamento o nei documenti richiesti.

Sarà possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto in tutti gli uffici di Poste Italiane. Sono stati abilitati tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis. A questi si aggiungono i 431 uffici nelle grandi città, a partire da Roma fino a Venezia e Cagliari. La fase di sperimentazione, avviata in provincia di Bologna a marzo 2024, si estende ora su tutto il territorio nazionale. Buoni risultati con oltre 206.000 passaporti rilasciati e 222.000 servizi offerti dal progetto Polis. Scopriamo quanto costa fare il passaporto alle Poste, quali documenti servono, chi può richiederlo e quali sono i tempi di rilascio. Passaporto elettronico negli uffici postali: dove si può fare?.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Rilascio e rinnovo del passaporto in 7.500 uffici postali: il progetto Polis amplia l’accesso nei piccoli comuni; Passaporto alle Poste: parte da Ospedaletti il nuovo progetto Polis; Aurora, la prima viterbese a fare il passaporto alle Poste: Un vantaggio non dover arrivare più in questura; In 78 uffici postali di Lecco e provincia è ora possibile richiedere e rinnovare il passaporto.

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Rilascio o rinnovo del passaporto negli uffici postali dei piccoli comuni: ora è possibile in tutta Italia, grazie al progetto Polis del Ministero dell’interno realizzato in collaborazione con Poste Italiane. Il servizio verrà erogato da quasi 7.500 uffici in 6.932 comuni s - facebook.com facebook