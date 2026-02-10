Il passaporto ora si può richiedere anche alle Poste | attivi 13 uffici in provincia di Bari

Da oggi, in provincia di Bari, si può chiedere o rinnovare il passaporto anche alle Poste. Sono 13 gli uffici abilitati, che da martedì 10 febbraio 2026 offrono questo servizio. La novità riguarda chi aveva difficoltà a raggiungere le questure o i sportelli dedicati. Ora basta andare in uno degli uffici postali, senza dover prenotare con largo anticipo. La scelta punta a semplificare e velocizzare la richiesta per molti cittadini.

Nuovo servizio grazie all’accordo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno: domande e rinnovi anche fuori dalla Questura Da oggi, martedì 10 febbraio 2026, è possibile richiedere o rinnovare il passaporto anche negli uffici postali abilitati. È infatti partito questa mattina il nuovo servizio frutto della collaborazione tra Poste Italiane e il Ministero dell'Interno, che amplia le modalità di accesso a uno dei documenti più richiesti dai cittadini. L’obiettivo di tale iniziativa è ridurre i tempi di attesa, alleggerire il carico sugli uffici della Questura e limitare gli spostamenti dei cittadini, soprattutto per chi vive nei centri più piccoli del territorio.🔗 Leggi su Baritoday.it

Da oggi anche a Avellino i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presso gli uffici postali.

Poste Italiane apre il servizio passaporto in 23 uffici della provincia di Firenze.

