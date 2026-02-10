Poste Italiane apre il servizio passaporto in 23 uffici della provincia di Firenze. Da oggi, i cittadini possono recarsi negli sportelli aderenti per richiedere o rinnovare il documento senza bisogno di spostarsi in città. La novità riguarda soprattutto zone più periferiche, dove ora l’accesso a questo servizio diventa più semplice e veloce.

Firenze, 10 febbraio 2026 - Poste Italiane amplia il numero di uffici postali dov'è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in provincia di Firenze in 23 uffici Polis, l'iniziativa delle Poste che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7.000 comuni con meno di 15mila abitanti. Sale così a 5.115 il totale degli uffici postali italiani in cui si può ottenere il passaporto: 4.698 uffici Polis e 417 nelle grandi città. L'ampliamento del servizio continuerà progressivamente fino a coprire l'intera rete nazionale. Oltre a semplificare i passaggi burocratici, spiega una nota di Poste Italiane, il rilascio e rinnovo del passaporto riduce il divario tra le aree urbane e i territori meno serviti, portando un contributo rilevante agli abitanti delle località più isolate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passaporto alle Poste, servizio in 23 uffici della provincia di Firenze

