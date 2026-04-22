Nevicata nella notte e scendere dal bivacco diventa un problema e un rischio

Nella notte una forte nevicata ha coinvolto la zona, rendendo più difficile e pericoloso scendere dal bivacco. Durante la mattinata, un escursionista di 24 anni proveniente da Cesena si è trovato in difficoltà lungo la ferrata Bolver Lugli nel Primiero, a circa 2000 metri di quota. Le condizioni meteo avverse hanno complicato le operazioni di discesa e messa in sicurezza del percorso.

Mattinata di apprensione quella vissuta da un escursionista di Cesena di 24 anni che nella giornata di mercoledì 22 aprile è rimasto bloccato lungo la ferrata Bolver Lugli, nel Primiero, a una quota di circa 2.600 metri. Il giovane romagnolo stava rientrando dal Bivacco Fiamme Gialle, dove aveva.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Caught in a Heavy Snowstorm! - Extreme Deep Snow Camping With My Dog!

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