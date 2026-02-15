È senza biglietto e i controllori non lo fanno scendere dal bus | lui blocca il mezzo e chiama il 112 per poter scendere Denunciato

Un 24enne di origini straniere ha bloccato il bus e chiamato il 112 perché i controllori non gli hanno fatto scendere, anche se era senza biglietto. I controllori avevano chiesto di scendere, ma lui si è rifiutato e ha fermato il mezzo. La scena si è svolta nel centro di Parma, con testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno identificato e denunciato il giovane.