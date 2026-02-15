È senza biglietto e i controllori non lo fanno scendere dal bus | lui blocca il mezzo e chiama il 112 per poter scendere Denunciato
Un 24enne di origini straniere ha bloccato il bus e chiamato il 112 perché i controllori non gli hanno fatto scendere, anche se era senza biglietto. I controllori avevano chiesto di scendere, ma lui si è rifiutato e ha fermato il mezzo. La scena si è svolta nel centro di Parma, con testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno identificato e denunciato il giovane.
L'ostruzionismo di un 24enne senza biglietto ha bloccato il mezzo pubblico costringendo l'azienda a cancellare la tratta Nei giorni scorsi, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 24enne di origini straniere. Il giovane è stato ritenuto il presunto responsabile di interruzione di pubblico servizio. L’episodio ha avuto inizio intorno alle 07 della mattina del 10 febbraio. Una pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata nel consueto servizio perlustrativo di controllo del territorio, ha ricevuto una segnalazione dalla Centrale Operativa.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus. Lui cammina per 6 chilometri sotto la neve. “E’ arrivato a casa stremato”
Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus perché senza biglietto.
Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus, lui cammina per 6 chilometri sotto la neve: “È arrivato a casa stremato”
Un bambino di 11 anni ha vissuto un’esperienza tremenda.
HALO Full Movie 2026: Master Chief | Superhero FXL Action Sci Fi Movies 2026 in English (Game Movie)
Argomenti discussi: Una vergogna, così non va: l’odissea dei visitatori di Cortina senza biglietto tra…; Olimpiadi, tutte le opportunità per chi è rimasto senza biglietto; Aggressione al controllore di Seta, calci e pugni a 15 anni dopo essere stato trovato senza biglietto; Senza biglietto per il bus, minaccia con delle forbici due guardie giurate.
Caos in via Emilia Ovest, giovane senza biglietto blocca il bus e chiama il 112 per farsi liberare: denunciatoNon mi fanno scendere dal bus. Con questa scusa, nei giorni scorsi un 24enne ha fermato l'autobus su cui stava viaggiando e richiesto l'intervento dei carabinieri. Il reale motivo di questa messa in ... gazzettadiparma.it
Una vergogna, così non va: l’odissea dei visitatori di Cortina senza biglietto tra parcheggi vuoti e bus che non arriva maiÈ la prima dimostrazione di come il semestre trascorso a programmare la viabilità e i servizi, per tenere le macchine a valle, non abbia colto nel segno. Pochissimi automobilisti, troppo suolo consuma ... ilfattoquotidiano.it
Parla il controllore di Seta aggredito da uno studente di 15 anni a cui aveva chiesto il biglietto. Il giovane ora è stato denunciato. facebook
Denunciato un uomo accusato di avere minacciato con una forbice due guardie giurate. x.com