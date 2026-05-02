Pascolo selvaggio a Porto Empedocle e il Comune risarcisce l' auto danneggiata

Il Comune di Porto Empedocle ha deciso di risarcire un proprietario di auto danneggiata a causa di un pascolo selvaggio nella zona. È stato stabilito un importo di 2.600 euro per coprire i danni subiti, cercando di chiudere la questione e limitare ulteriori spese pubbliche. La decisione arriva dopo che il problema del pascolo abusivo aveva causato danni a veicoli in diverse occasioni.

Il Comune di Porto Empedocle mette mano al portafoglio e stanzia 2.600 euro per chiudere definitivamente una vicenda che rischiava di pesare ancora di più sulle casse pubbliche. La decisione della Giunta comunale arriva dopo che un cittadino si è ritrovato con l'auto pesantemente danneggiata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Porto Empedocle, credito prescritto: il Comune risparmia 800 mila euroIl Comune di Porto Empedocle ottiene un risparmio di circa 800 mila euro grazie a una recente sentenza del tribunale di Agrigento che ha dichiarato... Incidente stradale a Porto Empedocle, auto si ribalta: giovane estratto dalle lamiereÈ successo in via Granciara dove il conducente è rimasto incastrato all'interno del mezzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati A Porto Empedocle il porto al centro di riflessioni tra memoria e sviluppoÈ stato il viaggio marittimo Per aquam il filo conduttore dell’incontro che si è svolto ieri al terminal passeggeri ... ilnautilus.it Palermo, Agrigento e Porto Empedocle a bordo del treno turistico di FsEsattamente 150 anni fa, il 1° novembre 1874, veniva inaugurato un tratto ferroviario che avrebbe giocato un ruolo cruciale nello sviluppo economico e sociale della Sicilia: la linea Comitini-Girgenti ... siviaggia.it