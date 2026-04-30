Parrucchiere a domicilio e ladro | rubati 20mila euro a una cliente

A Perugia, un parrucchiere che offriva servizi a domicilio è stato arrestato con l’accusa di aver sottratto circa 20.000 euro in contanti a una cliente anziana durante un appuntamento a casa sua. La donna aveva richiesto un trattamento, ma durante la visita il professionista avrebbe approfittato della situazione per rubare il denaro presente nell’abitazione. L’indagine ha portato all’arresto e alla conferma dei sospetti sulla condotta del professionista.

Perugia, 30 aprile 2026 - Di professione parrucchiere, ma poi arrotondava rubando contanti a casa di un'anziana cliente, dove eseguiva trattamenti a domicilio. L'uomo, 51 anni, adesso è ai domiciliari. Denaro sparito. I figli della donna, infatti, si erano accorti che, in concomitanza con le visite dell’uomo, era venuto a mancare del denaro – per un totale di circa 20.000 euro - che periodicamente veniva da loro corrisposto alla madre per consentire a quest’ultima di far fronte alle esigenze quotidiane. Insospettitisi, hanno quindi provveduto ad installare delle telecamere all’interno dell’abitazione mediante le quali sono riusciti a confermare i loro sospetti e ad appurare che l’uomo, approfittando della circostanza, in almeno sei occasioni era stato ripreso nell’atto di sottrarre del denaro per un valore complessivo di 1.🔗 Leggi su Lanazione.it

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