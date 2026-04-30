Il parrucchiere a domicilio si trasforma in ladro | 20mila rubati ad una anziana cliente

Un parrucchiere a domicilio di 50 anni è stato accusato di aver sottratto circa 20.000 euro a un'anziana cliente. L'uomo, che si occupava di servizi di parrucchiere presso il domicilio della donna, è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo che la vittima ha denunciato il furto. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'accaduto e verificare eventuali altri episodi simili.

Parrucchiere a domicilio di 50 anni accusato di furto aggravato ai danni di un'anziana signora che era sua cliente. Fondamentali, ai fini dell'indagine, sono stati i figli della donna, che si erano accorti che in diverse occasioni era venuto a mancare, in parte o del tutto, il denaro che era a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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