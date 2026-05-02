Il Parma ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro l’Inter valida per la 35ª giornata di Serie A. Tra i nomi inclusi non figura Carlos Cuesta, che ha deciso di rinunciare alla trasferta di San Siro. La squadra sarà impegnata in una sfida importante e il tecnico ha scelto i giocatori disponibili per questa occasione. La formazione ufficiale sarà comunicata prima dell’inizio dell’incontro.

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© Calcionews24.com - Parma, i convocati per l’Inter: Cuesta rinuncia a due pedine, non ci saranno a San Siro! La lista ufficiale

Parma-Inter: le parole di Chivu a Sky Sport dopo la partita | Serie A

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