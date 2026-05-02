Inter Parma ecco i convocati di Cuesta per la sfida di San Siro | la lista

Il tecnico dell'Inter ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro il Parma, in programma a San Siro. Tra i giocatori chiamati ci sono Pellegrino e Strefezza, che si aggiungono ai titolari e agli altri componenti della rosa disponibili per l'incontro. La convocazione ufficiale è stata comunicata nella giornata odierna, senza ulteriori dettagli sui cambiamenti rispetto alle ultime sedute di allenamento.

Inter News 24 Inter Parma, ecco la lista dei convocati di Cuesta per la sfida di San Siro: ci sono Pellegrino e Strefezza. Il Parma è pronto a scendere in campo per la difficile trasferta contro l’Inter, in programma domenica 3 maggio alle ore 20:45. Per la sfida del Giuseppe Meazza, valida per la trentasettesima giornata di campionato, l’allenatore Carlos Cuesta ha ufficializzato la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alla spedizione milanese, cercando di rovinare i piani scudetto della capolista. Inter Parma, la lista ufficiale: conferme nel gruppo e poche assenze forzate. Non si registrano particolari colpi di scena nelle scelte del tecnico spagnolo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Parma, ecco i convocati di Cuesta per la sfida di San Siro: la lista Notizie correlate Convocati Parma per la Lazio, le scelte di Cuesta: la lista completa e la decisione su BernabéLewandowski Juve, Boniek approva: «Farebbe almeno 20 gol in Serie A! Ecco che consiglio gli darei» Mercato Inter, clamoroso ritorno di fiamma per... Cagliari, i convocati per l’Inter: due big rossoblù assenti! La lista ufficiale di Pisacane per il match di San SiroCalciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scudetto, Inter campione d’Italia prima di giocare col Parma? Ecco tutte le combinazioni; Inter, lo scudetto arriva contro il Parma? Ecco il piano per la festa; Inter-Parma, ultimi biglietti e tutte le info per i tifosi; Lautaro salta anche il Parma? Ecco il piano dell’Inter per il capitano. Inter-Parma: convocati e probabili formazioniLa partita che può determinare il verdetto più importante nella 35ª giornata di Serie A sarà Inter-Parma (in diretta TV su DAZN dalle 20:45). Gli interisti, a caccia dei 3 punti necessari per la vitto ... sportparma.com Inter-Parma, pronostico risultato esatto: goleada per lo scudetto? E il clean-sheet…Domenica 3 maggio alle ore 20:45, l’Inter di Cristian Chivu ospiterà il Parma di Carlos Cuesta: le quote per il risultato esatto ... fcinter1908.it Inter-Parma, Chivu a caccia della vittoria scudetto: il pronostico x.com L’Inter è pronta alla sfida di San Siro al Parma che potrebbe regalare il 21º scudetto ai nerazzurri - facebook.com facebook