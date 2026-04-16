Cagliari i convocati per l’Inter | due big rossoblù assenti! La lista ufficiale di Pisacane per il match di San Siro
Il Cagliari ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro l’Inter, valida per la 33ª giornata di Serie A. Tra i giocatori chiamati, ci sono due big rossoblù che non saranno presenti. La squadra si prepara per una trasferta impegnativa a San Siro, con il tecnico che ha scelto i calciatori disponibili per questa occasione. La formazione ufficiale sarà comunicata prima del calcio di inizio.
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