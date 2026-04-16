Cagliari i convocati per l’Inter | due big rossoblù assenti! La lista ufficiale di Pisacane per il match di San Siro

Da calcionews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cagliari ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro l’Inter, valida per la 33ª giornata di Serie A. Tra i giocatori chiamati, ci sono due big rossoblù che non saranno presenti. La squadra si prepara per una trasferta impegnativa a San Siro, con il tecnico che ha scelto i calciatori disponibili per questa occasione. La formazione ufficiale sarà comunicata prima del calcio di inizio.

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