Pappe avvelenate e ricatto da 2 milioni | arrestato uomo in Austria

Un uomo è stato arrestato in Austria con l'accusa di aver manipolato barattoli di pappa per bambini, inserendo veleno, e di aver tentato di ricattare con una richiesta di due milioni di euro. La polizia ha sequestrato alcuni dei prodotti sospetti e sta indagando sulle modalità di manomissione. I genitori sono invitati a controllare attentamente le confezioni e a monitorare eventuali sintomi come vomito, diarrea e irritabilità nei bambini dopo aver consumato alimenti in scatola.

? Cosa scoprirai Come si riconosce un barattolo di pappa manomesso con il veleno?. Quali sintomi deve monitorare un genitore dopo l'ingestione del prodotto?. Perché il piano di ricatto da 2 milioni è fallito?. Dove si trova l'ultimo barattolo contaminato ancora disperso tra i lotti?.? In Breve Ricatto da 2 milioni di euro inviato via email a indirizzo marginale HiPP.. Contaminazioni rilevate in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca dopo il primo caso.. Ultimatum di 6 giorni per il pagamento del riscatto richiesto al produttore.. Controllo necessario su sigilli alterati o assenza adesivo bianco con cerchio rosso.. Un uomo di 39 anni è stato arrestato in Austria questo sabato dopo che una serie di confezioni di pappe per neonati sono state contaminate con veleno per topi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pappe avvelenate e ricatto da 2 milioni: arrestato uomo in Austria Notizie correlate Leggi anche: Veleno per topi nelle pappe dei bambini, arrestato un uomo in Austria: «Chiedeva riscatto all’azienda, ma ha sbagliato e-mail» Mette veleno per topi negli omogeneizzati: “Voglio 2 milioni di euro”, arrestato 39enne in AustriaL'uomo è accusato di aver contaminato con veleno per topi diversi omogeneizzati dell'azienda HiPP.