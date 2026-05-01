Dal confine al vescovato | il Papa nomina Menjivar-Ayala in USA
Il 1 maggio 2026, il Papa ha nominato Evelio Menjivar-Ayala come nuovo vescovo della diocesi di Wheeling-Charleston negli Stati Uniti. La nomina segue un processo canonico e viene comunicata ufficialmente dalla Santa Sede. Menjivar-Ayala sostituirà il predecessore alla guida della diocesi, che include diverse comunità e parrocchie nella regione. La notizia viene diffusa attraverso comunicati ufficiali della Santa Sede e delle autorità ecclesiastiche coinvolte.
? Cosa sapere Papa Leone nomina Evelio Menjivar-Ayala vescovo della diocesi di Wheeling-Charleston il 1 maggio 2026.. L'ex vescovo ausiliario di Washington è arrivato negli Stati Uniti nel 1990 dall'El Salvador.. Papa Leone ha conferito oggi l’incarico di vescovo della diocesi di Wheeling-Charleston al 56enne Evelio Menjivar-Ayala, figura che fino a poco tempo fa ricopriva il ruolo di vescovo ausiliario a Washington. La nomina del religioso, avvenuta in questa giornata di venerdì 1 maggio 2026, segna un passaggio significativo per la diocesi della Virginia Occidentale. Il percorso di Menjivar-Ayala è caratterizzato da una storia di resilienza che affonda le radici nel suo paese d’origine, l’El Salvador.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
La Promessa, anticipazioni dal 23 febbraio al 1° marzo 2026: l’arrivo di un regalo di Ayala agita LorenzoRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...
Leggi anche: Nuovo raid dell'Idf su Beirut. Hezbollah minaccia: Israele si allontani dal confine. Zelensky: «Gli Usa ci hanno chiesto i droni» | Inchiesta Usa: "Strage della scuola, probabile nostra responsabilità"