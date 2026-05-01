Dal confine al vescovato | il Papa nomina Menjivar-Ayala in USA

Il 1 maggio 2026, il Papa ha nominato Evelio Menjivar-Ayala come nuovo vescovo della diocesi di Wheeling-Charleston negli Stati Uniti. La nomina segue un processo canonico e viene comunicata ufficialmente dalla Santa Sede. Menjivar-Ayala sostituirà il predecessore alla guida della diocesi, che include diverse comunità e parrocchie nella regione. La notizia viene diffusa attraverso comunicati ufficiali della Santa Sede e delle autorità ecclesiastiche coinvolte.