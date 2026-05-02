Panetta PD attacca | ‘Basta sceneggiate servono fatti per Reggio

Un rappresentante del Partito Democratico ha commentato criticamente le recenti iniziative politiche, chiedendo di passare dai discorsi alle azioni concrete per la città. Nel frattempo, si è parlato anche della candidata scelta per guidare la lista del partito alle prossime elezioni. In aggiunta, si sono confrontate le preferenze su alcune opere pubbliche, con un focus sui tunnel e le funivie, senza approfondire le motivazioni.

?? Cosa scoprirai Chi è la donna scelta per guidare la lista del PD? Quali opere pubbliche preferisce Panetta ai tunnel o alle funivie? Perché la variante della tangenziale è la priorità di sicurezza? Come intende il PD risolvere le divisioni interne dopo il voto??? In Breve La lista PD è guidata da una donna per rappresentare le fasce deboli. Panetta boccia tunnel e funivie privilegiando la variante tangenziale Campo Calabro-Melito. Il segretario denuncia la frammentazione interna tra le circosc .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Panetta (PD) attacca: ‘Basta sceneggiate, servono fatti per Reggio Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza a Parma, Pallini attacca Corsaro: "Basta parole, servono fatti" Sanità globale: Vaia attacca l’Oms, “Troppi errori, servono i fattiFrancesco Vaia, attuale membro dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e precedentemente a capo della Prevenzione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Elezioni a Reggio, Panetta (PD) all’attacco: ‘Basta sceneggiate in campagna elettorale’Noi vogliamo parlare di politica, di amministrazione, e lasciamo altrove, fuori dalle nostre stanze, slogan vuoti che non riguardano la città, le parole di Panetta ... citynow.it Da Cannizzaro una sceneggiata, ma Forza Italia Giovani risponde al PD e a Panetta: mancanza di rispetto, siete in difficoltàSceneggiate diventate virali in tutta Italia. Così, il segretario provinciale del PD di Reggio Calabria Peppe Panetta, ha definito alcuni passaggi del comizio di domenica scorsa a Piazza De Nava del ... strettoweb.com