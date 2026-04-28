Nuoto di fondo Gregorio Paltrinieri riassapora il podio a Ibiza A Golfo Aranci un Razzetti in più

La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere si è svolta a Ibiza, dove Gregorio Paltrinieri ha conquistato un piazzamento sul podio. Nel corso della stessa competizione, un nuotatore italiano ha ottenuto un risultato positivo a Golfo Aranci. La manifestazione ha visto protagonisti diversi atleti impegnati in diverse gare e località, con alcuni di loro che hanno migliorato i propri record personali.

La seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, andata in scena a Ibiza, ha restituito un quadro tecnico piuttosto nitido sullo stato di salute del movimento internazionale e, allo stesso tempo, ha offerto indicazioni articolate sulla Nazionale italiana in vista dei prossimi appuntamenti. Nelle acque di Santa Eulària des Riu, il circuito ha confermato una tendenza già emersa all’esordio stagionale: grande densità di rendimento, ritmi elevati sin dalle prime fasi e una crescente importanza della gestione tattica, soprattutto nei finali sempre più compressi. Al femminile, la scena è stata dominata dall’australiana Moesha Johnson, capace di imporsi sia nella 10 km sia nella 3 km knockout, ribadendo una superiorità attuale piuttosto marcata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri riassapora il podio a Ibiza. A Golfo Aranci un Razzetti in più Notizie correlate Leggi anche: Alberto Razzetti apre al nuoto di fondo: “Sarò in gara a Golfo Aranci” Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri è secondo nella 3 km Knockout a Ibiza! Vince BetlehemA Ibiza è calato il sipario sulla seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri è secondo nella 3 km Knockout a Ibiza! Vince Betlehem; Nuoto di fondo, Coppa del Mondo Ibiza: Paltrinieri è d’argento nella Knockout Sprint; Nuoto di fondo, Italia alla prova in Coppa del Mondo a Ibiza: Gregorio Paltrinieri si testa; Gregorio Paltrinieri con orgoglio conquista il titolo dei 1500 sl nei Campionati italiani. Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri riassapora il podio a Ibiza. A Golfo Aranci un Razzetti in piùLa seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, andata in scena a Ibiza, ha restituito un quadro tecnico piuttosto nitido sullo stato di ... oasport.it Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri è secondo nella 3 km Knockout a Ibiza! Vince BetlehemA Ibiza è calato il sipario sulla seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere. A scrivere la parola fine è stata la 3 km Knockout Sprint, ... oasport.it Oltre 200 atleti illuminano i Giochi Regionali di nuoto Special Olympics Italia Team Lazio x.com Anche quest’anno lo Stadio del Nuoto di Riccione ospiterà il Campionato Nazionale Estivo Giovani UISP, in programma dal 12 al 14 giugno. E anche quest’anno tornerà a trovarci un ospite speciale: Marco Orsi, atleta olimpico e presenza ormai immancabile d - facebook.com facebook