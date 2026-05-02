Pallanuoto la prima gioia di Mirarchi è di rigore | l’Italia batte l’Australia in World Cup

Nella partita di pallanuoto tra Italia e Australia, l’Italia ha vinto grazie a un rigore segnato da un giocatore. La squadra italiana ha mostrato un progresso nel corso dell'incontro, portando a casa il risultato positivo. La partita si è svolta con continui tentativi da parte di entrambe le squadre, ma alla fine l’Italia ha prevalso. La vittoria è arrivata dopo un match intenso e combattuto.

La prima gioia arriva, con pieno merito, grazie ad una prova in costante crescendo. Nella seconda giornata del girone B della prima fase della Division I di World Cup l’Italia supera l’Australia, argento a Parigi 2024 e già qualificata alla Final Eight come paese organizzatore, 15-14 dopo i tiri di rigore e alimenta le residue possibilità di conquistare il secondo posto che vale il pass per la Final Eight di Sydney. Il Setterosa, rispetto alla sfida d’esordio, subisce nelle prime battute la doppietta dell’ex orizzontina Alice Williams che indirizza l’andamento della contesa fin dalle prime battute. La formazione in calottina scura riesce a trovare la prima rete della sua serata, sul finire della prima frazione, con la deviazione volante di Tabani in superiorità numerica.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la prima gioia di Mirarchi è di rigore: l’Italia batte l’Australia in World Cup Notizie correlate Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la World Cup: 16 le azzurre scelte da MirarchiIl Setterosa sotto la guida di Maurizio Mirarchi si appresta ad effettuare l’esordio internazionale: l’Italia concluderà domani il raduno al Centro... L’Italia batte la Spagna all’esordio della World Cup di pallanuoto. Carnesecchi e Guerrato decisivi allo scadereIl Settebello inizia il proprio percorso nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, scattata ad Alessandropoli, in Grecia, con un... Panoramica sull’argomento Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati UnitiLa World Cup di pallanuoto femminile si è aperta oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell'Italia contro la Grecia che questa sera ... oasport.it Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la World Cup: 16 le azzurre scelte da MirarchiIl Setterosa sotto la guida di Maurizio Mirarchi si appresta ad effettuare l'esordio internazionale: l'Italia concluderà domani il raduno al Centro ... oasport.it