L’Italia batte la Spagna all’esordio della World Cup di pallanuoto Carnesecchi e Guerrato decisivi allo scadere

L’Italia ha vinto all’esordio nella Divisione 1 della World Cup di pallanuoto maschile, disputata ad Alessandropoli, in Grecia. Nella prima giornata del Gruppo B, la squadra italiana ha battuto la Spagna con il punteggio di 12-10, grazie a due reti decisive di Carnesecchi e Guerrato negli ultimi minuti di gioco. La partita si è svolta senza ulteriori interruzioni e si è conclusa con la vittoria dell’Italia.

Il Settebello inizia il proprio percorso nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, scattata ad Alessandropoli, in Grecia, con un successo: nella prima giornata del Gruppo B, infatti, l’Italia piega nel finale la resistenza della Spagna, sconfitta per 12-10. Nel primo quarto l’Italia inizia al meglio, andando in gol dopo 45? con la sciarpa di Bruni e raddoppiando a 2’32” dalla sirena con Di Somma. A 1’56” Sanahuja, in superiorità, accorcia, poi a 1’17” Cabanas pareggia da posizione tre. Il sorpasso iberico arriva a 43? dalla pausa, con la controfuga vincente di Sanahuja, che firma il 2-3. Nella seconda frazione a 3’18” Dolce in controfuga griffa la rete del 3-3, ma incredibilmente a 26? Aguirre sorprende Nicosia dalla propria porta, riportando in vantaggio la Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia batte la Spagna all’esordio della World Cup di pallanuoto. Carnesecchi e Guerrato decisivi allo scadere LIVE Italia-Spagna 12-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Gli azzurri chiudono la loro prova con 12/32 al tiro e 6/16 nel fondamentale della superiorità... LIVE Italia-Spagna 7-7, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: decisivi gli ultimi otto minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 In una partita contraddistinta da grande equilibrio saranno decisivi gli ultimi otto minuti. Temi più discussi: Mondiali: l'Italia in finale playoff, ultimo ostacolo la Bosnia; L’articolo 6.7 regola il ripescaggio ai Mondiali 2026: quante probabilità ha l’Italia; Ranking Fifa: la posizione dell'Italia dopo il flop mondiale. E c'è un sorpasso in vetta; Gyokeres manda la Svezia al Mondiale ed elimina la Polonia: 3-2 a Solna. Festa Settebello all'esordio in World Cup: Carnesecchi e Guerrato piegano la SpagnaGli azzurri di Campagna piegano 12-10 gli iberici campioni del mondo in carica nella prima giornata del girone preliminare ... corrieredellosport.it World Cup. Italia-Spagna 12-10. martedì gli Stati UnitiDeterminato, solido in difesa e con alcune trame offensive di alto livello. Il rinnovato Settebello batte 12-10 i campioni del mondo della Spagna nella prima giornata del girone preliminare della Worl ... federnuoto.it Buona la prima per il Settebello nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile in quel di Alessandropoli. La squadra di Sandro Campagna si impone per 12 a 10 contro la Spagna campione del mondo in carica dopo una gara combattuta nel Gi facebook 7 Sofia Raffaeli è settima al nastro alla World Cup di Sofia! #italgym #WCSofia x.com