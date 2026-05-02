Pallanuoto il De Akker Team piega il Panionios ed è in finale di Conference Cup!

Il De Akker Team ha battuto il Panionios e si è qualificato per la finale della Conference Cup 2025-2026. La partita si è conclusa con una vittoria del team italiano, che ora si prepara ad affrontare la fase conclusiva del torneo continentale. La finale si giocherà nelle prossime settimane, con entrambe le squadre in attesa di conoscere l'avversaria e i dettagli dell'incontro.

Il De Akker Team approda in finale di Conference Cup 2025-2026, il terzo torneo continentale per squadre di club di pallanuoto maschile: la compagine felsinea, guidata da Federico Mistrangelo, piega nella seconda semifinale della Final Four, scattata ad Atene, in Grecia, gli ellenici del Panionios, sconfitti per 13-12. Nella prima semifinale i magiari dell’Endo Plus Service Honved regolano i padroni di casa greci dell’Apollon Smyrnis per 16-12 e saranno gli avversari dei bolognesi nella sfida che metterà in palio il titolo, in programma domani, domenica 3 maggio, alle ore 20.00 italiane. In precedenza derby greco per il terzo posto. Nel primo quarto il De Akker Team parte bene e va sul 2-0, ma gli ellenici si scuotono e ribaltano il parziale sul 2-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, il De Akker Team piega il Panionios ed è in finale di Conference Cup! Notizie correlate Pallanuoto, De Akker Team vittorioso in Conference Cup. Sconfitta per il CN PosillipoSerata agrodolce per le formazioni italiane impegnate nella prima giornata della fase a gironi dei quarti di finale della Conference Cup 2025-2026 di... Pallanuoto, sconfitta indolore per il De Akker Team in Conference Cup. Vittoria inutile per il PosillipoSi chiude la fase a gironi dei quarti di finale della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, andata in scena ad Atene, in Grecia: nella... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pallanuoto, successo per le prime tre della classe. Blitz Olympic Roma con la RN Salerno; Pallanuoto23° turno infrasettimanale: Stasera alle 20.30 la Florentia ootrebbeessere in A2...; A1 M – a Brescia la De Akker sconfitta 21-13; A1 M, Brescia-De Akker 21-13. Pallanuoto, il De Akker Team piega il Panionios ed è in finale di Conference Cup!Il De Akker Team approda in finale di Conference Cup 2025-2026, il terzo torneo continentale per squadre di club di pallanuoto maschile: la compagine ... oasport.it Conference Cup M. Sabato e domenica la Final Four con la De AkkerDestinazione Atene. La De Akker Team si reca in Grecia per disputare la Final Four della Conference Cup maschile in calendario sabato 2 e domenica 3 maggio. La formazione bolognese, allenata da Federi ... federnuoto.it Le parole di Tommaso Gianazza al termine della partita di questa sera De Akker Bologna #ANamazingteam #ANbrescia #Waterpolo #Vaterpolo #Pallanuoto - facebook.com facebook