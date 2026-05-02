Pallamano | Cassano Magnano e Sassari partono forte nelle semifinali playoff della Serie A Gold

Le semifinali playoff della Serie A Gold 2025-2026 sono iniziate con Cassano Magnano e Sassari che sono scese in campo con grande determinazione. Questa fase del torneo ha visto le prime partite, segnate da un buon livello di gioco e da alcune differenze di risultato tra le due squadre. Le gare sono state disputate in modo regolare, dando avvio alla fase decisiva della competizione.

Il primo atto delle semifinali playoff della Serie A Gold 2025-2026 è andato ufficialmente in archivio. I 60 minuti inaugurali delle serie che conducono verso la finale tricolore hanno espresso i loro verdetti. Dominante in casa il Cassano Magnago, che rifila un convincente 33-27 al Fasano. Lombardi sempre in controllo del match, come testimonia il 20-13 della prima frazione, tranne che a metà della seconda frazione quando gli ospiti sono arrivati sino al 23-21, prima di essere ricacciati indietro per andare a prendersi l’1-0 nel testa a testa. Fa altrettanto Sassari fra le mura amiche contro Bolzano, anche se nel primo segmento di gara gli ospiti danno filo da torcere ai sardi che vanno al break in vantaggio solo di due gol sul 13-11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano: Cassano Magnano e Sassari partono forte nelle semifinali playoff della Serie A Gold Notizie correlate Pallamano: Cassano Magnano, Trieste e Fasano non sbagliano in Serie A GoldDopo la pausa dedicata alle nazionali, con l’Italia che è stata protagonista di un’amichevole in Ungheria (vinta dai magiari, ndr), la Serie A Gold... Pallamano: Cassano Magnano in testa alla pausa della Serie A Gold. Acuti di Metelli Cologne, Blacks Devils e TriesteLa 20esima giornata della regular season 2025-2026 della Serie A Gold di pallamano è andata ufficialmente in archivio spalancando le porte alla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cassano Magnago dice addio all’ingegner Giovanni Gatti, imprenditore e tra i fondatori della pallamano cittadina; In quattro per lo Scudetto in Serie A1: in scena Erice - Cassano Magnago e Salerno - Brixen per Gara 1 di semifinale; Pallamano donne, l’Erice riceve il Cassano Magnago per Gara 1 delle semifinali scudetto; Pallamano Cassano Magnago – E’ l’ora dei playoff: Fasano primo ostacolo verso lo Scudetto. Pallamano: Cassano Magnano e Sassari partono forte nelle semifinali playoff della Serie A GoldIl primo atto delle semifinali playoff della Serie A Gold 2025-2026 è andato ufficialmente in archivio. I 60 minuti inaugurali delle serie che conducono verso la finale tricolore hanno espresso i loro ... oasport.it Pallamano, Playoffs Serie A1: Erice, Brixen, Salerno e Cassano Magnago passano in semifinalePronostici rispettati nei quarti di finale dei Playoffs di Serie A1. AC Life Style Erice, Jomi Salerno, Cassano Magnago e Brixen Südtirol avanzano al ... oasport.it Pallamano A/M Gold, Junior Fasano: semifinale scudetto con Cassano Magnago Gara 1 sabato 2 maggio al “Pala Tacca”: Fovio, “Senza pressioni, ma pronti a giocarci le nostre carte” - facebook.com facebook