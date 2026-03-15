Pallamano | Cassano Magnano in testa alla pausa della Serie A Gold Acuti di Metelli Cologne Blacks Devils e Trieste

La 20esima giornata della Serie A Gold di pallamano si è conclusa con Cassano Magnano in testa alla classifica alla pausa della stagione 2025-2026. Durante questa giornata, sono arrivati anche gli acuti di Metelli Cologne, Blacks Devils e Trieste. La prossima sosta vedrà l’Italia impegnata in un’amichevole contro l’Ungheria, prevista per sabato a Tatabanya.

La 20esima giornata della regular season 2025-2026 della Serie A Gold di pallamano è andata ufficialmente in archivio spalancando le porte alla prossima sosta per le nazionali, con l’Italia che si ritroverà per affrontare in amichevole l’Ungheria, sabato prossimo, a Tatabanya. Non sbaglia la capolista Cassano Magnano: i lombardi passano 25-31 sul campo del Conversano, mentre Sassari regola comodamente il Macagi Cingoli (26-36) e il Teamnetwork Albatro Siracusa si trova costretto a fermarsi davanti alla super prestazione di un Pressano abile a portarsi a casa il match sul 29-25. Acuti pesanti a varie latitudini della classifica, per Metelli Cologne e Alperia Blacks Devils: bresciani che si sono imposti 31-24 sul Fasano, meranesi invece capaci di spuntarla 32-36 in trasferta nel derby contro il Brixen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano: Cassano Magnano in testa alla pausa della Serie A Gold. Acuti di Metelli Cologne, Blacks Devils e Trieste Articoli correlati Pallamano, Serie A: la Junior Fasano superata a CologneFASANO - Cade a Cologne la Junior Fasano, superata per 31-24 dalla Metelli nella gara valida per la 7^ giornata di ritorno della Serie A Gold. Leggi anche: Pallamano, Serie A Gold: Junior in campo ad Appiano sulla Strada del Vino Contenuti e approfondimenti su Cassano Magnano Temi più discussi: Pallamano Cassano Magnago, su la testa: Brixen ko 38-24; Pallamano, Conversano ospita la capolista Cassano Magnago. Radov?i?: Speriamo nell’aiuto del nostro pubblico; Pallamano, Serie A: Siracusa guadagna punti su Fasano. Cassano Magnago sempre leader; Pallamano A/M Gold, la capolista Cassano Magnago passa a Conversano. Pallamano: Cassano Magnano in testa alla pausa della Serie A Gold. Acuti di Metelli Cologne, Blacks Devils e TriesteLa 20esima giornata della regular season 2025-2026 della Serie A Gold di pallamano è andata ufficialmente in archivio spalancando le porte alla prossima sosta per le nazionali, con l’Italia che si ... oasport.it Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen, Cassano Magnago pareggia con EriceIntensa diciannovesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 2025-26 dopo una brevissima pausa dovuta alla Coppa Italia ed alle qualificazioni agli EHF ... oasport.it Pallamano A/M Gold, la capolista Cassano Magnago passa a Conversano https://www.antennasud.com/pallamano-a-m-gold-la-capolista-cassano-magnago-passa-a-conversano/ facebook