Pallamano | Cassano Magnano Trieste e Fasano non sbagliano in Serie A Gold

Dopo la pausa dedicata alle nazionali, la Serie A Gold di pallamano ha ripreso con la 21esima giornata della stagione 2025-2026. Le squadre di Cassano Magnano, Trieste e Fasano hanno ottenuto vittorie senza errori, confermando la loro continuità nel campionato. Nel frattempo, l’Italia ha affrontato un’amichevole in Ungheria, conclusa con una sconfitta.

Dopo la pausa dedicata alle nazionali, con l’Italia che è stata protagonista di un’amichevole in Ungheria (vinta dai magiari, ndr), la Serie A Gold 2025-2026 di pallamano è tornata in scena con la sua 21esima giornata della stagione regolare. Non sbaglia la capolista Cassano Magnano che si impone 40-29 sul Chiaravalle, mentre a fermarsi è Sassari, che in trasferta viene superato 30-27 dal Fasano; in un quadro d’alta classifica che ha visto anche il Teamnetwork Albatro Siracusa battere 31-29 lo Sparer Eppan. Importanti vittorie interne per Trieste, 33-29 sul Pressano, e Macagi Cingoli, 35-32 contro il Brixen, mentre a chiudere il quadro vi sono due pareggi: il 33-33 fra Bolzano e Metelli Cologne e il 35-35 che ha visto impattare gli Alperia Black Devils e il Conversano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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