Palladino | Siamo scarichi e ci manca brillantezza Scamacca deve fare di più

Nella partita giocata a Bergamo, le squadre hanno pareggiato senza cambiare sostanzialmente la posizione in classifica. La squadra di casa ha evidenziato problemi di energie e mancanza di brillantezza in campo, mentre l’attaccante ha ricevuto critiche per le sue prestazioni. L’allenatore ha dichiarato che la squadra è stanca e ha bisogno di migliorare, in particolare l’attaccante che deve fare di più.

Bergamo. Un punto che non muove particolarmente la classifica e quindi serve a poco. Un pareggio che non risolleva il morale e nemmeno l’entusiasmo dopo la sconfitta di Cagliari, per un finale di stagione che non sembra poter regalare grosse emozioni o soddisfazioni, quando mancano 270 minuti al termine del campionato. L’ Atalanta si ferma di fronte al Genoa, alla traversa e a Bijlow. E per Raffaele Palladino al termine dei 90 minuti c’è del rammarico per non avere più reali obiettivi. Il tecnico a caldo analizza i temi del match, parla di Krstovic e Scamacca insieme e del momento generale della squadra. leggi anche. 35ª giornata serie a L’Atalanta non si sblocca: contro il Genoa pari senza reti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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