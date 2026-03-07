Palladino | Rammaricati potevamo fare il terzo Avevo previsto la doppietta di Scamacca…

L’allenatore della squadra di Bergamo ha commentato con rammarico la partita, affermando che avrebbero potuto segnare il terzo gol e che aveva previsto la doppietta di un suo attaccante. La partita si è conclusa con due punti persi, lasciando spazio a dubbi sulla reale convenienza del risultato finale. Palladino ha espresso perplessità sulla differenza tra il punteggio e l’andamento della gara.

Il tecnico nerazzurro nel post partita: "Meritavamo di vincere. Due punte? Sapevo che potevano dare fastidio. Prendiamo troppi gol con pochi tiri". Gli infortunati rischiano di non recuperare per il Bayern. Zalewski: "Per la classifica due punti persi, ma per la prestazione uno guadagnato" Bergamo. Due punti persi o uno guadagnato? Una domanda a cui probabilmente anche Raffaele Palladino quasi fatica a dare una risposta. Perché per la corsa alla Champions League è chiaramete un passo falso e i rimpianti ci sono, ma dall'altra parte vista la situazione c'è una reazione importante da portare a casa. Un altro 2-2, il secondo consecutivo dopo quello sul campo della Lazio, terza gara del ciclo da 4 partite in 10 giorni conclusa senza una vittoria.