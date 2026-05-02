L’Atalanta ha deciso di non cedere il suo laterale durante la sessione di mercato estiva, bloccando ufficialmente la possibilità di trasferimento all’estero nonostante le richieste. La società ha comunicato di voler mantenere il giocatore in rosa per la prossima stagione, indipendentemente dagli interessi di altre squadre. La decisione è stata presa nonostante le offerte che erano arrivate per il trasferimento del calciatore.

di Luca Fioretti Palestra Juventus, l’Atalanta blocca la cessione del giocatore richiesto all’estero e lo blinda per il prossimo anno nonostante gli interessi. Il mercato estivo entra prepotentemente nel vivo con importanti aggiornamenti che riguardano il futuro di Palestra. Le ottime prestazioni offerte sul campo con la maglia del Cagliari hanno attirato le attenzioni di mezza Europa. L’Atalanta è perfettamente a conoscenza del fortissimo interesse proveniente soprattutto da due campionati esteri molto prestigiosi, ovvero la Spagna e l’Inghilterra. Le formazioni internazionali stanno muovendo passi concreti per sondare il terreno, sperando di strappare un accordo vantaggioso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juventus, l’Atalanta ha le idee chiarissime per il futuro del suo laterale: ecco cosa succederà in estate

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