Palestra di Monterosi devastata il dolore di Giovanni De Carolis a Le Iene | Aggressore ossessionato da me | FOTO

Il servizio di Giulio Golia, nel programma televisivo “Le Iene”, racconta l’incendio e la devastazione della palestra Next di Monterosi. L’ex campione del mondo di pugilato Giovanni De Carolis visita per la prima volta quel che rimane della struttura insieme alla iena, camminando tra macerie.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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