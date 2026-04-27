Palestra incendiata e devastata fermato 28enne Il pugile De Carolis | Tutto distrutto | FOTO e VIDEO

Un incendio doloso ha completamente distrutto una palestra situata lungo la strada tra Monterosi e Nepi. La struttura, chiamata “Next”, è stata oggetto di danneggiamenti e le fiamme hanno causato ingenti danni. La polizia ha fermato un uomo di 28 anni in relazione all’incendio. L’ex campione di pugilato ha commentato la situazione, affermando che la palestra è stata totalmente distrutta.

Una palestra devastata, sia dall'incendio doloso che dai danneggiamenti. È durissimo il bilancio per la “Next”, che si trova sulla Cassia tra Monterosi e Nepi, dell'ex campione di pugilato Giovanni De Carolis: “È tutto completamente distrutto”, dice.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Rogo e saccheggio in palestra: fermato il 28enne che ha devastato tutto? Cosa sapere Fermato 28enne per incendio e saccheggio alla palestra Next tra Nepi e Monterosi. Omicidio Bongiorni, il passato da pugile del 17enne: ‘Ho preso una testata’, la palestra interviene e pubblica una fotoLa passione del 17enne per il pugilato Nel caso dell’omicidio Giacomo Bongiorni, che da giorni occupa le cronache, emerge un elemento che riporta... Una raccolta di contenuti Incendio doloso in una palestra del Viterbese, fermato il piromaneI carabinieri della compagnia di Civita Castellana hanno fermato un 28enne di origini siriane residente a Capagnano di Roma, fortemente sospettato di essere l'autore dell'incendio che ieri pomeriggio ... ansa.it Quarto atto intimidatorio a Siracusa: devastata la palestra Akradina e il camposcuola Di NataleAncora vandalismo a Siracusa: la notte scorsa ignoti hanno preso di mira la palestra Akradina (ex Pino Corso) e il camposcuola Pippo Di Natale, lasciando dietro di sé una scia di danni, razzie e ... lasicilia.it